Linzer (22) in eigener Wohnung überfallen: Ein und zwei Jahre Haft für junge Täter

Die beiden hatten an einem Abend im Dezember des Vorjahres laut Anklage zunächst Spiele gespielt und Filme geschaut. Dann seien auf die Idee mit dem Überfall gekommen. Sie klingelten bei einem 22-Jährigen in Linz an der Tür und drängten ihn in die Wohnung. Sie sollen ihn mit Tritten und Faustschlägen sowie mit einem Wischmopp traktiert haben. Beim Eintreffen der Polizei - das Opfer konnte flüchten und bat um Hilfe - kletterten die beiden auf das Hausdach.

Die Frau konnte gleich, der Bursche nach einiger Zeit überredet werden, vom Dach zu kommen. Bei dem Raub erbeuteten sie drei Parfüms und zwei Joints. Es habe sich um Beschaffungskriminalität gehandelt und ein Strafaufschub für Therapiezwecke stehe im Raum, so das Gericht.

Der 16-jährige Erstangeklagte erhielt ein Jahr, die 20-jährige Zweitangeklagte zwei Jahre als Zusatzstrafe, bei beiden wurde eine bedingte Strafnachsicht widerrufen. Die Urteile sind rechtskräftig.

