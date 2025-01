Linzer (21) nach Messerstich auf der Intensivstation

Blaulicht-Einsatz am Sonntag kurz nach Mitternacht in der Linzer Innenstadt: Auf der Landstraße war – offenbar im Streit um eine Frau – ein 22-Jähriger mit einem Messer auf einen 21-jährigen Linzer losgegangen und hatte ihn so schwer verletzt, dass der Mann später auf der Intensivstation versorgt werden musste. Zeugen schlugen Alarm, mehrere Polizeistreifen eilten gegen 0:25 Uhr zum Tatort unweit der Mozartkreuzung. Polizisten und Rettungskräfte leisteten sofort erste Hilfe.

Täter am Bahnhof gefasst

Während das Opfer – es erlitt einen Stich im Brustbereich – in den Schockraum des Med Campus 3 gebracht wurde, wurde eine Fahndung im Nahbereich eingeleitet. Mit Erfolg: Eine Streife der Schnellen Interventionsgruppe (SIG) stellte den mutmaßlichen Täter nur wenig später am Linzer Hauptbahnhof. Der Rumäne, der in St. Georgen an der Gusen gemeldet ist, wurde festgenommen und ins Polizeianhaltezentrum Linz gebracht. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wird er in die Justizanstalt Linz überstellt. Die Tatwaffe wurde noch nicht gefunden, teilte die Polizei am Sonntagnachmittag mit.

Positive Nachrichten kamen aus dem Spital: Der 21-Jährige befinde sich mittlerweile nicht mehr in Lebensgefahr. Er wurde aber weiterhin auf der Intensivstation betreut.

Lokalisierung: Der Tatort befindet sich nahe der Mozartkreuzung mitten in der Linzer Innenstadt

Diese Karte ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Funktional und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.