Linzer feuerte an Kreuzung Schuss aus Auto ab

Es waren wilde Szenen, die sich am Samstag gegen 22:40 Uhr an einer Kreuzung auf der Freistädter Straße abspielten: Ein 21-Jähriger soll an einer roten Ampel mit einer Schreckschusspistole aus einem Auto heraus geschossen haben. Dem Vorfall war eine Auseinandersetzung mit einem anderen Lenker vorangegangen, berichtete die Polizei.

Der 19-jährige Beifahrer des späteren Schützen hatte offenbar - ebenfalls an einer roten Ampel - aus dem Autofenster heraus ein Getränk oder eine andere Flüssigkeit auf einen neben ihm wartenden Pkw geschüttet. Der Lenker diese Fahrzeugs fragte, was das solle. Dann wurde es aber grün, beide Autos fuhren weiter und kamen an der nächsten Kreuzung wieder nebeneinander zum Stehen. Dort wurde die Diskussion fortgesetzt und endete damit, dass der 21-Jährige mit der Schreckschusspistole über das angeschüttete Auto hinweg in die Luft schoss.

Ins Polizeianhaltezentrum Linz gebracht

Das Opfer, ein 49-Jähriger aus Steyr, erstattete Anzeige. Den Polizisten gelang es, den gesuchten Pkw ausfindig zu machen. Sie nahmen den 21-jährigen Linzer und seinen Beifahrer, einen Bosnier aus dem Bezirk Grieskirchen, am Europaplatz fest. Die Verdächtigen zeigten sich im Verlauf der Amtshandlung geständig und bestätigten auch die Abgabe eines Schusses mittels Schreckschusspistole.

Die abgefeuerte Hülse konnte im Fahrzeug sichergestellt werden. Die Waffe hatten die beiden in der Zwischenzeit in einem anderen Auto versteckt, auch sie konnten die Beamten beschlagnahmen. Die Männer wurden ins Polizeianhaltezentrum Linz gebracht, teilte die Polizei am Sonntagvormittag mit.

