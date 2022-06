Zwischenlandung oder Quartiersuche? Störche in Hargelsberg

Kurz vor 18 Uhr sichteten Bewohner die beiden Weißstörche, als sie in niedriger Höhe über die kleine Gemeinde flogen. Üblicherweise landen in Hargelsberg nur jene Störche, die die Kinder bringen und die dann in Holz vor jenen Häusern stehen, wo es Zuwachs gab. Und das kam in und rund um Hargelsberg in den vergangenen Wochen sehr oft vor. Doch die jetzt gesichteten echten Störche sind eher seltene Besucher hier. Umso mehr freuten sich jene Gemeindebürger, die die Tiere sahen. Sie landeten in einem nahen Feld und stärkten sich.

16 Mäuse am Tag

Ein ausgewachsener Storch benötigt etwa 500 bis 700 Gramm Nahrung pro Tag; dies entspricht ungefähr 16 Mäusen oder 500 bis 700 Regenwürmern.

Am nächsten Tag waren die beiden Störche wieder weg, wahrscheinlich weiter geflogen gen Süden.