Zwischen Most und Mandeln: Weihnachten liegt in der Luft

Minus ein Grad zeigt das Thermometer an, doch überraschend viele Besucher trotzten Dienstag Mittag den eisigen Temperaturen, um dem berühmten Christkindlmarkt am Linzer Hauptplatz einen Besuch abzustatten. Pensionisten, Schüler und Berufstätige, die sich in der Mittagspause mit Bratwürstel stärken wollen, tummeln sich am Gelände.Eine Lehrerin ist damit gefordert, aufgeregte Volksschulkinder durch die Stände zu lotsen, wo Kristalle, Christbaumschmuck und Kerzen funkeln.