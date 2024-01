Zwischen Kati Rolls und Burgern: Zwei Foodtrucks für die Linzer Tabakfabrik

Seit Anfang Jänner werden am Peter-Behrens-Platz in der Tabakfabrik neue Speisen angeboten - und zwar in zwei Foodtrucks.

Der Foodtruck „curry and co“ hält jeden Dienstag und Mittwoch (11.30 bis 14.30 Uhr) in der Tabakfabrik. Gäste erwarten dort indische Speisen - mit Fleisch und vegetarisch.

Von Montag bis Samstag (jeweils ab 11 Uhr) kann der „Deli Food Truck“ von Sigi Goufas besucht werden. Hier werden Burger, Pommes, Falafel und Co. geboten.

„Ein guter und schneller Mittagssnack ist für unsere Community wichtig. Die Tabakfabrik ist ein lebendiges Ökosystem, in dem Vielfalt gelebt wird. Unser erweitertes kulinarisches Angebot ist mehr als nur ein Mittagsessen, denn hier treffen sich Menschen, essen gemeinsam und tauschen sich aus", freuen sich Denise Halak und Markus Eidenberger (Geschäftsführung Tabakfabrik) über die Erweiterung.

