Egal, ob Frühling, Sommer, Herbst oder Winter – Ringelspiel und Riesenrad machen Kindern stets Freude. Auf dem Weihnachtsmarkt im Linzer Volksgarten drehen schon am Sonntagvormittag Kinder samt Papa und Mama ihre Runden in den Fahrgeschäften. Die Älteren erfreuen sich natürlich auch an Bratwürsteln und Flüssigem, das zum weihnachtlichen Markt gehört.