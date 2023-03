Zweite Runde für Frühlingslauf

Ein bis zwei Runden am Urfahraner Donauufer locken beim Frühlingslauf in Linz.

Vier Wochen vor dem Linz Marathon am 16. April können Läuferinnen und Läufer ihre Formkurve beim Linzer Frühlingslauf testen. TriRun Linz lädt am Sonntag, 19. März, zum zweiten Mal zu diesem sportlichen Auftakt zur warmen Jahreszeit auf der Urfahraner Donauseite.

Im vergangenen Jahr machte das Team um Organisator Peter Weinzierl aus der Not eine Tugend. "Der Silvesterlauf war aufgrund der Corona-Maßnahmen ausgesetzt worden, weshalb als Ersatz der Frühlingslauf geboren wurde." Der kam so gut an, dass man den Volkslauf auch heuer wieder anbietet.

Der Startschuss fällt am Sonntag um 10 Uhr mit den Kinderläufen, ab 11 Uhr sind dann die Erwachsenen an der Reihe. Sie können eine oder zwei Runden zwischen dem Jahrmarktgelände und der Voestbrücke entlang des Treppelweges zurücklegen und damit drei oder sechs Kilometer laufen. Online-Anmeldungen sind noch bis heute, Freitagabend, möglich, Nachnennungen am 19. März ab 8.30 Uhr vor Ort. Alle Infos unter www.finisher.at

