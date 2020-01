Zweite Etappe der Generalsanierung der Dreifaltigkeitssäule beginnt

Mit den Metallrestaurierungs-Arbeiten beginnt nun die zweite Etappe der Generalsanierung der Dreifaltigkeitssäule in Linz. Der Stadtsenat hat dafür rund 83.000 Euro an den Restaurator Thomas Ilming aus Gollarn vergeben. Diese Entscheidung basiert auf einer umfassenden Schadensdokumentation einer Expertin in Abstimmung mit dem Bundesdenkmalamt. Die Montage der neu restaurierten Teile soll spätestens Anfang Juni dieses Jahres erfolgen.

Die Steinmetzarbeiten, die im Vorjahr budgetiert und beschlossen wurden, liegen übrigens im Kostenplan. Auch die jetzt genehmigten Mittel für die Metallrestaurierung dürften reichen. Vergeben wurde zudem die Sanierung der zwölf Poller, die die Säule eingrenzen, an die Werkstätte Zottmann GmbH. Für die Verlängerung der Baustelleneinrichtung und Einzäunung bis Mitte 2020 wurden 43.000 Euro vom Stadtsenat beschlossen.

Die Sanierung soll bis zum Sommer abgeschlossen werden. Wie berichtet, gibt es danach eine Neuerung: So soll die Dreifaltigkeitssäule zum Schutz vor Tauben mit einem Netz überspannt werden.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.