Zwei weitere Kreuzungen werden saniert

Vor allem die Baustelle in der Hagenstraße verursacht oft Ärger. Und der wird auch noch dauern, denn die Bauarbeiten an Kanal und Straße dauern noch bis 22. August. Aber nicht nur in Urfahr kommt es kommende Woche zu Verkehrsbehinderungen, sondern auch am Bindermichl und am Spallerhof. Denn sowohl bei der Kreuzung Glimpfingerstraße/Kremplstraße als auch bei der Kreuzung Stadlerstraße/Landwiedstraße sind ab kommender Woche Sanierungsarbeiten angesetzt. Die Bauarbeiten dauern rund eine Woche. Die Kosten für die Arbeiten an beiden Kreuzungen wurden mit 90.000 Euro budgetiert.