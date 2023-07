Zwei Wanderfalken im Botanischen Garten ausgewildert

Zwei junge Wanderfalken, ein Männchen und ein Weibchen, sind in der Greifvogel- und Eulenschutzstation OAW des Naturschutzbundes Oberösterreich erfolgreich gesund gepflegt worden. Das Männchen wurde am Messegelände Wels verletzt und abgemagert aufgefunden, das Weibchen in der Linzer Industriezeile. Da sie das Fluggewicht erreicht haben und die Verletzungen ausgeheilt sind, wurden sie am Dienstag, 4. Juli, von Mitarbeitern der Naturkundlichen Station erfolgreich im Botanischen Garten Linz ausgewildert. Sie werden sich nun auf die Suche nach einem neuen Revier machen.

320 km/h Sturzgeschwindigkeit

Der Wanderfalke (Falco peregrinus) zählt zu den größten Vertretern seiner Gattung und ist mit etwa 320 km/h Sturzgeschwindigkeit das schnellste Tier auf Erden. Seine Nahrung besteht vorwiegend aus fliegenden Kleinvogelarten, in der Regel Haustauben, Stare, Drosseln, Limikolen, Lachmöwen und Fledermäuse die er entweder von einer erhöhten Ansitzwarte aus oder aus hohem Kreisflug jagt.

Wanderfalken sind Felsbrüter und bewohnen gebirgige Landschaften und Steilküsten. In letzter Zeit findet man sie auch immer wieder in Städten, insbesondere in Industrieanlagen wie unter anderem im Fernheizkraftwerk, wo zwei weitere Jungvögel verletzt aufgefunden worden sind. Bis zu ihrer Auswilderung im Botanischen Garten werden auch sie in der Greifvogel- und Eulenschutzstation OAW des Naturschutzbundes Oberösterreich aufgezogen und gestärkt.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper