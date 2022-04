Zwei verletzte Mädchen nach Massenschlägerei in Linzer Altstadt

Am Sonntag gegen 1:45 Uhr wurde die Polizei zu einer Schlägerei in die Altstadt gerufen, an der rund 30 Personen beteiligt sein sollen. Die Anruferin teilte vor Ort mit, dass die Beteiligten bereits geflüchtet seien. Kurze Zeit später konnte eine 16-jährige Linzerin sowie ihre 17-jährige Freundin neben einem Lokal verletzt angetroffen werden.

Die beiden Mädchen gaben an, dass es zuvor in einem Lokal zu einer verbalen Auseinandersetzung mit einer anderen Frau gekommen sei. Anschließend hätten alle Beteiligten das Lokal verlassen, worauf es zu einer Schlägerei gekommen ist.

Dabei schlug ihr ein Mann mit einer Glasflasche zwei bis dreimal auf den Kopf. Die 17-Jährige sei dabei von einer Frau mit einer Glasflasche im Gesicht und am Arm verletzt worden. Die Ermittlungen laufen.