Zwei Verletzte bei Auseinandersetzung mit Samurai-Schwertern

Gegen 20.30 Uhr kam es in Linz zwischen den drei Beteiligten zu einer tätlichen Auseinandersetzung. Zwei verletzte Männer, der 46-jährige Wohnungsbesitzer und ein 35-Jähriger, wurden von Polizisten in der Wohnung wahrgenommen und am Boden fixiert. Eine auf der Couch liegende 21-jährige Frau reagierte nicht auf die Beamten. Die drei Verdächtigen wurden festgenommen.

In der Wohnung waren mehrere Stichwaffen, unter anderem die Samurai-Schwerter. Aus bisher unbekannten Gründen gingen die drei Personen mit den Samurai-Schwertern und anderen Waffen aufeinander los. Die Beteiligten erlitten dadurch mehrere Schnitt- und Hiebverletzungen. Nach der Erstversorgung der Verletzten durch Rettungskräfte wurden diese ins Krankenhaus gebracht.

Die Staatsanwaltschaft Linz ordnete die Überstellung der beiden Beschuldigten in die Justizanstalt an. Die 21-Jährige wurde aus der Haft entlassen.