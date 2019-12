Zwei Suchtgifthändler festgenommen

Bei einer angeordneten Grundversorgungsbezieher-Erhebung haben Polizisten des SPK Linz und der Einsatzeinheit "Puma" am Dienstag in der Wohnung und im Kellerabteil der beiden Afghanen 2480 Gramm Cannabiskraut und 5600 Euro sichergestellt. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Linz wurden die beiden in die Justizanstalt Linz eingewiesen.

Bei Einvernahmen von ausgeforschten Suchtgift-Abnehmern gelang es, den beiden Beschuldigten nachzuweisen, dass sie 5,5 Kilo Cannabiskraut gewerbsmäßig und gewinnbringend verkauft haben. Weitere Ermittlungen folgen.