Zwei Sprayer in Linz angezeigt

Eine 26-jährige Linzerin und ein 27-jähriger Franzose aus Linz besprühten am Dienstagabend gegen 21:45 Uhr in Linz sechs Betonblöcke am Strand vom kleinen Weikerlsee mit blauem Lack. Ein 40-Jähriger aus Linz beobachtete die Tat, verständigte die Polizei und ging ihnen nach. Die Polizei konnte die beiden letztendlich antreffen. Nach anfänglichem Leugnen gestanden sie die Tat und zeigten den Beamten die Mistkübel, wo sie die Spraydosen bereits entsorgt hatten. Schadenshöhe ist derzeit noch unbekannt - die beiden werden bei der Staatsanwaltschaft Linz angezeigt.