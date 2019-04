Zwei rastlose Weinverkoster

Neuer Ort und neuer Name: „Magdalena-Wein“ am 13. April

Prost auf die 16. ehrenamtlich organisierte Weinverkostung im Volkshaus Ferdinand-Markl-Straße: Siegi Atzmüller (l.), Horst Hartmann Bild: VOLKER WEIHBOLD

Es steckt viel Herzblut und ehrenamtliches Engagement in einer Sache, mit der einige Linzer in den „besten Jahren“ eine Veranstaltung beliebt und groß gemacht haben.

15 Jahre lang fand eine privat organisierte Weinverkostung als „Margarethen-Wein“ in der früheren Turnhalle der Volksschule in Linz-St.Margarethen satt. Nun geht sie mit einem sanften Generationswechsel als „Magdalena-Wein“ im Volkshaus Ferdinand-Markl-Straße in Linz-Urfahr unweit von St. Magdalena in ihre 16. Auflage. Heuer findet die Weinverkostung mit sechs Winzern aus vier Regionen am Samstag, 13. April, von 14 bis 21 Uhr statt.

Nicht kaufen, nur bestellen

„Zu uns kommen Weingenießer, die Geheimtipps schätzen“, sagt Horst Hartmann (78), der den Weintreff, bei dem es vor Ort nichts zu kaufen und „nur“ zu bestellen gibt, jahrelang mit Weintreff-Urgestein Josef „Pepi“ Weißengruber, einem Kenner St. Margarethens, organisierte. Doch nicht nur die dortige, frühere Turnsaalhalle ist sehr in die Jahre gekommen. Auch die bisherigen Akteure sind um jüngere Verstärkung froh.

In die ehrenamtliche Runde stieß einer, der mit Menschen gut umgehen kann und bald mehr Zeit dank seiner Pensionierung hat. Es ist Siegfried Atzmüller (62), der als Mitarbeiter im Servicecenter der Linz AG am Hauptplatz viel Erfahrung im Umgang mit Menschen hat. Er ist zugleich Kassier beim Askö Linz-Steg und an Geselligkeit und Organisieren gewöhnt. „Es ist mir ein Anliegen, dass das Engagement von Horst und Pepi eine Fortsetzung findet“, sagt Atzmüller. Am „Palmsamstag“, 13. April, werden im Volkshaus wie in den Jahren zuvor an die 400 Weingenießer erwartet.

