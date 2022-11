Zwei Promille am Vormittag: Alkolenker landete in Acker

Bei einem Einsatz im Gemeindegebiet von Wilhering (Bezirk Linz-Land) hat die Polizei am Dienstagvormittag gleich zwei Verkehrssündern den Führerschein abgenommen. Die Beamten waren über einen vermeintlichen Alkolenker auf der L1388 informiert worden und fanden das gesuchte Fahrzeug wenig später mit laufendem Motor am Straßenrand in Hitzing.

In einem angrenzenden Acker entdeckten sie einen weiteren, leeren Pkw. Dessen Lenker, ein 35-jähriger Rumäne, saß gemeinsam mit einer 43-jährigen Landsfrau in dem Wagen am Straßenrand. Er habe einem entgegenkommenden Fahrzeug ausweichen wollen und sei dabei in den Acker gefahren, erklärte der 43-Jährige die Situation. Daraufhin habe er die 43-Jährige gebeten, ihn abzuholen.

Ein Alkomattest bei dem 35-Jährigen ergab einen Wert von 2,0 Promille. Ihm wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Die 43-Jährige verweigerte nach mehrmaligen Versuchen den Alkomattest. Auch sie ist ihren Führerschein vorläufig los. Als sie darüber in Kenntnis gesetzt wurde, verhielt sie sich trotz mehrmaliger Abmahnungen aggressiv und beleidigte die Beamten. Sie wurde festgenommen und zur Polizeiinspektion Leonding eskortiert, teilte die Polizei am Dienstagabend mit.