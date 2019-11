Zwei Pensionisten bei Unfall verletzt

Gegen 16:50 Uhr fuhr der 72-Jährige aus dem Bezirk Linz Land in Richtung Wilhering. Zeitgleich fuhr der 81-Jährige aus dem Bezirk Linz-Land im Pfarrhofweg in Dörnbach und wollte an der Kreuzung mit der Dörnbacher Straße Richtung Leonding abbiegen. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Dabei wurden der 81-Jährige und seine 79-jährige Beifahrerin verletzt. Die 79-Jährige wurde von der Rettung in das Kepler Uniklinikum gebracht.

Die Dörnbacher Straße musste im Unfallbereich in beiden Fahrtrichtungen für ca. 1,5 Stunden gesperrt werden.