Zwei neue Pächter und ein nachhaltiger Thunfisch für die Gastro-Szene in Ottensheim

Es tut sich was in der Ottensheimer Gastro-Szene. Nachdem im letzten Jahr Katharina Trinko, Gregor Schlögl und Manuel Gruber das Donaucafé auf dem Marktplatz übernommen und als " Otter am Markt" neu eröffnet haben, stehen auch im traditionsreichen " Gasthof zur Post" die Zeichen auf Veränderung. Johanna Böker und Reinhold Feizlmayr haben verkauft, "weil man aufhören muss, wenn es am schönsten ist", wie Feizlmayr zu den OÖN sagt.