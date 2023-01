Zwei neue Kuratoren beraten Stadt bei Kunstankäufen

Beide sind bekannte Persönlichkeiten in der Kunst- und Kulturszene. Sonja Meller ist international tätige Künstlerin und Kunstreferentin der Diözese Linz. Martin Sturm war bis zu seiner Pensionierung im Vorjahr künstlerischer Leiter des OÖ Kulturquartiers. „Kunstankäufe sind gerade in herausfordernden Zeiten eine sinnvolle Unterstützung der Stadt Linz von regionalen Künstler*innen. Gleichzeitig ist der gezielte Ausbau der eigenen Kunstsammlung eine wichtige Quelle für zukünftige Ausstellungen“, sagt Kulturstadträtin Doris Lang-Mayerhofer (VP).

Vorschläge mit Linz-Bezug

Grundsätzlich kann jeder Künstler ein Kunstwerk zum Verkauf an die Stadt einreichen. Die Kuratoren prüfen den Antrag und machen dem Kunstbeirat, bestehend aus Lang-Mayerhofer, Kulturdirektor Julius Stieber und Direktorin der Linz Museen, Hemma Schmutz, einen Vorschlag. Vorrang haben Künstler, die ihren Wohnsitz in Linz haben beziehungsweise in ihrer Arbeit in einem Bezug zu Linz stehen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper