Zwei mutmaßliche Ladendiebe festgenommen

Die beiden Rumänen wurden nach Angaben der Polizei am Montag in einem Geschäft im Bezirk Linz-Land beim Diebstahl von jeweils einem Paar Sneaker von zwei Ladendetektiven und einer Polizeistreife auf frischer Tat ertappt, berichtete die Polizei am Mittwoch. Der 36-Jährige versuchte noch zu flüchten, so die Polizei weiter. Die beiden Männer wurden jedoch vorläufig festgenommen. Die Polizei legt ihnen aber weitere Diebstähle zur Last. Sie vermutet, dass die Verdächtigen in den vergangenen zwei bis drei Wochen hochpreisige Markenkleidung und Parfums im Gesamtwert von mindestens 1700 Euro gestohlen haben. Die Beschuldigten zeigten sich jedoch nur teilweise geständig. Die Männer wurden in die Justizanstalt Linz gebracht.