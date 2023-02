Zwei Leondinger rangen alle nieder

Zwei Mal Gold, drei Mal Bronze - die Ausbeute des von Roland Heitzendorfer betreuten Ringerteams aus Leonding bei den Landesmeisterschaften in Wels am Samstag kann sich sehen lassen.

Die Leondinger Routiniers waren in der allgemeinen Klasse im griechisch-römischen Stil eine Klasse für sich. In der Gewichtsklasse bis 72 kg spielte Damjan Bezjak all sein Können aus und holte sich den Landesmeistertitel. Manuel Hackl tat es ihm mit sehenswerten Wurftechniken in der Gewichtsklasse bis 100 kg gleich und siegte.

Gut in Szene setzen konnten sich im freien Stil mit Alexander Grgic (Gewichtsklasse bis 68 kg) und Agansi Parham (bis 72 kg) zweitere Leondinger Akteure, die sich jeweils den dritten Platz und damit Bronze holten. Bronze gab es schließlich auch in der Mannschaftswertung.

