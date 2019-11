Zwei Jugendliche des gewerbsmäßigen Diebstahls verdächtigt

Am 2. und 5. August wurden mehrere Diebstähle in einem Einkaufszentrum in Pasching angezeigt. Durch umfangreiche Ermittlungen gelang es den Beamten, eine 18-jährige rumänische Staatsbürgerin und eine 15-jährige Österreicherin als Tatverdächtige auszuforschen. Bei den Ermittlungen wurden den beiden mehr als 30 weitere bis dato ungeklärte Diebstähle zugeordnet.

Bei einer durch die Staatsanwaltschaft Linz angeordneten Hausdurchsuchung fanden die Polizisten neben diversem Diebesgut auch Suchtmittel. Die beiden Tatverdächtigen zeigen sich großteils geständig. Die 18-Jährige wurde in die Justizanstalt Linz gebracht, die 16-Jährige wird auf freiem Fuß angezeigt.