Zwei Brände in Linzer Tiefgaragen beschäftigten die Feuerwehr

Der erste Alarm ging am Dienstagnachmittag in der Meldezentrale der Linzer Berufsfeuerwehr ein: Um 17.41 Uhr schlug die Brandmeldeanlage in der Tiefgarage in der Linzer Garnisonstraße an, nachdem ein Fahrzeug aus unbekannter Ursache Feuer gefangen hatte.

Binnen kurzer Zeit war der betroffene Bereich der Tiefgarage völlig verraucht, die Sprinkleranlage verhinderte jedoch, dass die Flammen auf weitere Pkws übergriffen. 25 Mann der Linzer Berufsfeuerwehr rückten mit sieben Fahrzeugen an.

Unter Einsatz von schwerem Atemschutz konnte das Feuer rasch gelöscht werden, der betroffene VW Corrado aber wurde schwer in Mitleidenschaft gezogen. Der am Sportcoupe entstandene Sachschaden dürfte beträchtlich sein.

Sprinkleranlage verhinderte größeren Brand in Tiefgarage Während einem parallel abgeschlossenen Einsatz wurde die Berufsfeuerwehr Linz aufgrund einer ausgelösten Sprinkleranlage in die Semmelweißstraße alarmiert. Bereits während der Anfahrt wurden die Einsatzkräfte aufgrund mehrer eingehender Notrufe darüber informiert, dass in der Tiefgarage ein Brand wahrnehmbar ist.

Am Mittwoch folgte der nächste unterirdische Brandeinsatz für die Berufsfeuerwehr: Die Dachbox eines Wagens, der in der Parkgarage am Lonstorferplatz abgestellt war, war in Brand geraten. 27 Mann der Berufsfeuerwehr brachten die Flammen rasch unter Kontrolle. Auch hier hatte die automatische Sprinkleranlage Schlimmeres verhindert und den Schaden minimiert. Die Ursache für die Brände ist nun Gegenstand der Ermittlungen.