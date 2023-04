Zwei "Blues-Brüder" kommen nach Linz

Blues ist eine erdige Sache, der man sich ehrlich verschreibt. So wie es das Oliver Mally seit Jahrzehnten tut. Der Steirer mit dem Beinamen "Sir" pflegt in seiner Musik den Geist des Blues und steht wie ein Fels in der Brandung aller musikalischen Strömungen, um authentisch zu bleiben.

Am Mittwoch, 26. April, nimmt Mally ab 19.30 Uhr den Kulturraum "m3" in der Rechten Donaustraße 7 in Linz in Beschlag, um zusammen mit einem zweiten Blues-Bewahrer gemeinsame Sache zu machen. Auf Einladung des Vereins Miteinander wird Oliver Mally zusammen mit Ian Siegal das Konzertprogramm "Blues, Lies & Lullabies" bieten.

Der Brite Siegal gilt als ein Meister des "Roots & Blues", was sogar mit Sensation in einem Atemzug genannt wird. Auf alle Fälle sind die beiden so etwas wie zwei "Blues Brothers".

Infos, Tickets und Reservierungen unter m3@miteinander.com oder Tel. 0699/1378 2028.

