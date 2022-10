Zwei Autos standen in Pichling in Flammen

Feuerwehreinsatz am Dienstag um 18 Uhr in Südosten der Landeshauptstadt: Im Stadtteil Pichling war ein zwischen zwei Häusern abgestelltes Auto aus noch ungeklärter Ursache in Brand geraten. Die Flammen griffen auf ein weiteres Fahrzeug, das dahinter parkte, über.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Pichling und der Berufsfeuerwehr Linz waren binnen weniger Minuten vor Ort und konnten das Feuer rasch löschen. Dennoch entstand an den beiden Pkws Totalschaden. Auch die Hausfassade wurde in Mitleidenschaft gezogen.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens ließ sich am Dienstagabend noch nicht beziffern. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Verletzt wurde niemand.