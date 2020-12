Zwei Autofahrer gerieten in Linz aneinander

Ein 27-Jähriger und ein 47-Jähriger, beide aus Linz, fuhren mit ihren Pkw auf der A1 bzw. A7 hintereinander in Richtung stadteinwärts. Im Zuge dessen kam es zu mehreren Provokationen, weshalb sie in der Unionstraße anhielten. Unmittelbar danach kam es zu einer gegenseitigen Sachbeschädigung an den Pkw und einer Rangelei, wobei der 47-Jährige vom 27-Jährigen gekratzt wurde und der 27-Jährige vom 47-Jährigen mit einem Pfefferspray im Auge verletzt wurde.

Es gab höchst unterschiedliche Wahrnehmungen und Aussagen durch die beiden Beteiligten. Zwei Zeugen gaben ebenfalls sehr unterschiedliche Angaben an.