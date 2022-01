Im Herbst 2019 hat der letzte Urfahranermarkt stattgefunden – endet die Durststrecke im heurigen Frühjahr? "Wenn es nach uns geht, auf alle Fälle", sagt mit Patrick Stützner der Festwirt, der mit seinen Kollegen an diversen Konzepten arbeitet. So wird derzeit von einem Jahrmarkt in "normaler" Länge über einen verlängerten Trubel bis zu einer Verlegung in den Juni alles diskutiert. Klar ist, dass man ein Covid-Konzept brauchen wird.