Zwei Alkolenker verursachten Unfälle

LINZ. Ordentlich Alkohol getankt haben am Donnerstag zwei Pkw-Lenker, bevor sie sich am Abend hinters Steuer setzten: Auf der Wiener Straße stieß ein 30-Jähriger mit dem Pkw gegen ein entgegen kommendes Auto, später prallte eine betrunkene 53-Jährige mit dem Wagen gegen die Mittelleitschiene.

Symbolbild Bild: Weihbold

Der erste Unfall ereignete sich um 20:06 Uhr, als ein 36-Jähriger aus dem Bezirk Freistadt auf der Wiener Straße stadteinwärts fuhr. Als ihm der 30-Jährige mit dem Pkw aus dem Bezirk Amstetten entgegenkam, geriet er auf die andere Fahrbahn und prallte frontal in den Wagen des 36-Jährigen. Beide Lenker wurden verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Ein beim 30-Jährigen durchgeführter Alkotest verlief mit 1,94 Promille positiv. Der Führerschein wurde ihm vorläufig abgenommen. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Zwei Stunden später ereignete sich auf der Turmstraße stadteinwärts der nächste Alko-Unfall: Die 53-Jährige aus Linz war auf ihrem Weg von der Ebelsberger Umfahrung verlor in einer scharfen Rechtskurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug, prallte gegen die Mittelleitschiene und danach in ein neben der Fahrbahn stehendes Gebäude.

Es entstand leichter Sachschaden an der Mittelleitschiene und am Gebäude, das Fahrzeug wurde erheblich beschädigt.

Ein durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 1,18 Promille. Die Lenkerin blieb unverletzt, der

Führerschein wurde ihr vorläufig abgenommen.

1 Kommentar Betroffener127 (372) 12.04.2019 08:59 Uhr Österreich ist komplett überreglementiert, aber dort, wo es wichtig wäre weil es das Leben Unschuldiger tangiert, wird alles halbherzig hingenommen.



- Führerscheinentzug für glatte 5 Jahre ab 0,8 Promille

- im Wiederholungsfall 10 Jahre

- danach Fahren ohne Lenkerberechtigung : 1 Jahr Freiheitsstrafe



- regelmäßige Fahrtüchtigkeitsuntersuchungen zumindest für Personen ab 70 Jahren



Das wird von der Wählerheischenden Regierung aber nicht angegangen werden. Alkohol gehört zu Österreich und auch jeder senile 95jährige hat das Recht, bis zum letzten Atemzug ein potentiell gefährliches Fahrzeug zu lenken.



Da schikanieren wir lieber irgendwelche andere Randgruppen. Antwort schreiben

Melden



Kommentare ausblenden »

