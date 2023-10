Zwei 18-Jährige überfielen Trafik in Linz - einer noch flüchtig

Ein bislang unbescholtener 18-jähriger Russe und ein einschlägig vorbestrafter 18-Jähriger, beide aus Linz, sind aufgrund der bislang geführten kriminalpolizeilichen Ermittlungen durch das Landeskriminalamt OÖ dringend verdächtig, am Freitagvormittag eine Trafik in Linz überfallen zu haben.

Der Russe konnte noch am selben Tag in den Nachmittagsstunden aufgrund gerichtlich bewilligter mündlicher Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft Linz festgenommen und in die Justizanstalt Linz überstellt werden. Er gab an, dass er seinen Anteil an der Beute in einem Bach entledigt habe.

Der zweite Täter ist noch flüchtig.

