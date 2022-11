Zwei 13-Jährige verübten brutale Überfälle in Linz

Nach umfassenden Ermittlungen des Kriminalreferates des Stadtpolizeikommandos Linz konnten ein 13-jähriger Österreicher aus dem Bezirk Kirchdorf sowie ein 13-jähriger rumänischer Staatsbürger aus Linz als Täter zweier brutaler Straftaten ausgeforscht werden.

Diese überfielen am 16. Oktober 2022 gegen 4:30 Uhr einen 48-jährigen Linzer in der Goethestraße und raubten ihm die Geldbörse, das Mobiltelefon sowie Zigaretten. Dabei schlugen und traten sie den Mann. Anschließend verwendeten sie die geraubte Bankomatkarte bei einem Zigarettenautomaten. Nur kurze Zeit darauf überfielen die beiden gegen 6 Uhr am Linzer Hauptbahnhof einen 20-Jährigen aus dem Bezirk Gmunden und raubten diesem ebenfalls unter massivster Gewaltanwendung die Geldbörse, das Mobiltelefon, die Armbanduhr und die Jacke.

Beide Opfer wurden bei den brutalen Attacken verletzt. Die beiden 13-Jährigen filmten ihre Taten mit dem Handy. Sie zeigten sich bei den Einvernahmen geständig und gaben an, dass sie die Opfer einfach "abziehen wollten". Es sei ihnen gleichgültig, dass ihre Opfer teils schwer verletzt werden. Laut Angaben des 13-jährigen Rumänen sei es lustig, auf den Kopf anderer Menschen zu treten. Bei einer freiwilligen Nachschau in den Wohnungen der Beschuldigten konnten die Bankomatkarten sowie die Mobiltelefone und die Jacke eines Opfers wiedergefunden werden.

Die Burschen werden bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.