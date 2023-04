Zustimmung im zweiten Anlauf für Wohnprojekt in der Goethestraße

So soll das Wohngebäude in der Goethestraße aussehen.

Wie berichtet, will die Habau Group in der Baulücke zwischen Schubert- und Dinghoferstraße ein sechsgeschoßiges, fassadenbegrüntes Wohngebäude errichten. Vom Beirat gab es beim ersten Mal viel Kritik, unter anderem an der Gestaltung der Erdgeschoßzone und des Innenhofes. Damals war noch ein Supermarkt geplant. Der ist nun weg und auch sonst hat sich einiges verändert - zum Wohle des Projekts, wie sich Beirat und Bauträger heute einig waren.