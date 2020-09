Zuschüsse für Sportvereine

230.000 Euro hat die Stadt Linz heuer für Betriebskosten-Zuschüsse an Linzer Sportvereine vorgesehen. "Viele Vereine kämpfen durch die Corona-Pandemie mit finanziellen Problemen. Fehlende Einnahmen und laufende Kosten stellen große Anforderungen an die Klubs. Die Zuschüsse sollen die für das Linzer Sport- und Freizeitangebot so wichtigen Vereine entlasten und unterstützen", sagt die zuständige Referentin, Vizebürgermeisterin Karin Hörzing (SP).

In den Genuss eines Zuschusses kommen Vereine, die ein eigenes Vereinsheim betreiben. So wurden in der jüngsten Stadtsenatssitzung für die Traditionsvereine ASKÖ Ebelsberg, EKRV Donau Linz, DSG Union Pichling, ASKÖ Linz Steg und für den Sportklub Voest "Zuschüsse in einer Gesamthöhe von mehr als 44.000 Euro beschlossen", sagt Hörzing.

