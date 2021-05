Wie im restlichen Österreich sinken auch in Linz die Zahlen der täglichen Corona-Neuinfektionen und der aktiven Fälle. Derzeit gibt es in Linz 228 aktive Corona-Fälle, auch die Zahl der Personen in Quarantäne ist rückläufig, derzeit sind es 521.

"Seit vielen Monaten war die Lage nicht so erfreulich, wie sie sich aktuell präsentiert", wird Bürgermeister Klaus Luger (SP) am Freitag in einer Aussendung der Stadt zitiert. Gleichzeitig ersucht Luger die Bevölkerung, "jetzt nicht zu euphorisch zu werden".

Der Zulauf zu den städtischen Selbsttest-Linien sei nach den Öffnungen der vergangenen Tagen deutlich gestiegen, heißt es weiter. Um den erhöhten Bedarf am Pfingstwochenende abdecken zu können, stellt die Stadt zusätzliche Teststraßen für Selbsttests zur Verfügung.

Selbsttest-Standort im Alten Rathaus am Samstag, 22. Mai, von 10 bis 17 Uhr. Keine Anmeldung erforderlich.

am Samstag, 22. Mai, von 10 bis 17 Uhr. Keine Anmeldung erforderlich. Drei zusätzliche Selbsttest-Straßen im Design Center am Pfingstmontag (24. Mai) und an Fronleichnam (3. Juni), jeweils von 9 bis 17 Uhr. Keine Anmeldung erforderlich