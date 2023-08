„Zur Feuerwehr gehört mehr, als Brände zu löschen“

Feuerwehrluft schnuppern können Kinder und Jugendliche in Linz nicht nur bei einer, sondern gleich bei vier Feuerwehrorganisationen. Gelegenheit dazu gibt es bei der Freiwilligen Feuerwehr Ebelsberg und der Freiwilligen Feuerwehr Pichling sowie den Freiwilligenorganisationen Pöstlingberg und St. Magdalena.

37 Jungmitglieder sind insgesamt in der Landeshauptstadt bereits „aktiv“, darunter drei Mädchen – weiterer Nachwuchs ist jederzeit herzlich willkommen. Bei wöchentlichen Übungen lernen die Kinder und Jugendlichen (das Angebot richtet sich an 8- bis 16-Jährige), dass zum Feuerwehrberuf „mehr dazugehört, als nur Brände zu löschen“, wie es der Linzer Branddirektor Stefan Krausbar heute formulierte. Gerätekunde, Erste Hilfe, Zivilschutz sind ebenso Thema wie das Eintauchen in naturwissenschaftliche Grundlagen.

Keine Handys bei den Übungen

Das Spielerische und das gemeinsame Erleben stünden dabei im Vordergrund, sagte Abschnittsfeuerwehrkommandant Clemens Mlczoch. „Die Kinder und Jugendlichen lernen, dass eine Gruppe nur so stark ist, wie das schwächste Glied.“

Für Sicherheitsstadtrat Michael Raml (FP) – er ist auch für das Feuerwehrwesen zuständig – bietet die Feuerwehrjugend jungen Menschen die Chance, „ihre Freizeit sinnvoll zu gestalten und sich auch in den Dienst der Gesellschaft zu stellen“. Die Mitglieder könnten sich viel für ihr späteres Berufsleben mitnehmen: angefangen von Verlässlichkeit bis zu Disziplin.

Letzteres ist bei den Übungen allen voran in puncto Handykonsum gefordert. Die Regel, dass die Smartphones in der Tasche bleiben müssen, ist unverrückbar gesetzt. „Das funktioniert üblicherweise gut und schnell in den Gruppen“, weiß Mlczoch aus Erfahrung.

Mit 16 Jahren kann der Nachwuchs in den aktiven Stand wechseln, die Zahl derer, die das auch tun, ist nicht gering. Sie tragen gemeinsam mit Quereinsteigern dazu bei, die Lücken, die durch „Pensionierungen“ oder Wegzüge bei den Freiwilligen Feuerwehren entstehen, zu füllen. Und für alle jene, die ihr Hobby zu ihrem Brotberuf machen wollen, gibt es natürlich auch die Option der Linzer Berufsfeuerwehr.

Autorin Julia Popovsky Redakteurin Linzer Nachrichten Julia Popovsky