Zum Faschingshöhepunkt erobern Piraten den Posthof

Eine Woche kürzer als noch im Vorjahr ist die heurige Faschingssaison – schon am 14. Februar ist Aschermittwoch. Vier Tage vorher, am Samstag, 10. Februar, steigt mit dem Piratenball der Höhepunkt der närrischen Zeit in Linz. Bis zu 1700 Besucher werden bei der 65. Auflage des Maskenballs im Posthof erwartet – beim letzten traditionellen Kostümball der Landeshauptstadt. Es warten acht Bars und drei Live-Bands.

Karten nur mehr digital

Veranstaltet wird der Piratenball auch heuer vom noch traditionsreicheren Ruderverein Ister, der, 1876 gegründet, in zwei Jahren 150 Jahre feiert. Die Fakten sind wie jedes Jahr beeindruckend: Ein Kernteam von zehn Personen organisiert den Ball und wird dabei von rund 100 Helfern aus allen Altersgruppen unterstützt – alles natürlich ehrenamtlich, was laut Ball-Sprecher Berndt Papinski heute nicht mehr selbstverständlich ist. Wie jedes Jahr wurde der Piratenball auch diesmal weiterentwickelt. Karten gibt es nicht mehr gedruckt, sondern nur mehr digital, erstmals gibt es auch vegane Speisen und eine vierte Wettbewerbskategorie. Wie Ballkenner wissen, wurden bislang die kreativste Gruppe, das schrägste Einzelkostüm und die größte Gruppe prämiert. Heuer kommt einem Publikumswunsch entsprechend noch das kreativste Paar dazu. Die Prämierung steigt um Mitternacht, es winken tolle Preise. Möglich machen die Party neben den Ehrenamtlichen auch zahlreiche Partner und Sponsoren. Die Unterstützung reicht von Warenspenden bis zu vergünstigten Konditionen beim Einkauf.

Nachwuchsförderung

Die Einnahmen gehen wie immer an die Jugend, konkret an den Nachwuchs beim Ruderverein. Dass das Geld gut investiert ist, zeigt die aktuelle Olympia-Qualifikation, denn heuer gibt es einen österreichischen Herren-Achter, der noch Chancen hat, sich für Paris zu qualifizieren. Drei der Ruderer kommen vom Linzer Ballveranstalter Ister.

Für den Heimweg vom Ball gibt es wie immer ein Gastgeschenk, den "Teufelsroller" für das Katerfrühstück. Doch zuerst muss man noch Karten erwischen, dem Vernehmen nach sind noch Restbestände verfügbar.

Weitere Faschingstermine:

Kinderfasching im Brucknerhaus Linz

Anlässlich des Brucknerjahres feiert das Brucknerhaus am 4. Februar ab 14.30 Uhr ein Faschingsfest für Kinder.

Kinderfasching in der NMS Langholzfeld in Pasching

Am Sonntag, 4. Februar, um 14.30 Uhr laden Team Hofko und ÖAAB zum Kinderfasching in die Turnhalle der NMS Langholzfeld.

Faschingsball im Gasthaus Strauss in Ansfelden

Die Faschingsgilde Linz-Ebelsberg-Kleinmünchen lädt am 10. Februar zum Hofball ins Gasthaus Strauss. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr.

Gschnas der Linzer Naturfreunde

Am 10. Februar veranstalten die Naturfreunde ihr Faschingsgschnas im Volkshaus Keferfeld, Einlass: 20 Uhr.

Kinderfasching im Martinshof in Kematen

Am 10. Februar lädt die ÖVP Kematen zum Kinderfasching in den Martinshof, Einlass ist ab 15 Uhr.

Der große Ennser Faschingsumzug

Am 10. Februar beginnt das Faschingstreiben ab 10 Uhr in der Innenstadt, der Umzug startet ab 14 Uhr, um 16 Uhr werden die besten Wagen prämiert.

Kinderfasching im Forum Neuhofen

Die SPÖ Neuhofen veranstaltet am 11. Februar um 14.30 Uhr den Neuhofner Kinderfasching mit Faschingsanimation und -krapfen im Forum.

Kinderfasching mit Pippi Langstrumpf in Gallneukirchen

Am 11. Februar lädt die ÖVP-Frauenbewegung von 14 bis 16.30 Uhr ins Gasthaus Riepl zum Kinderfasching.

Narrenhochburg am Leondinger Stadtplatz

Der Stadtplatz wird am 13. Februar ab 14.30 Uhr zur Narrenhochburg mit der Faschingsgilde Eilischo Rufling.

Faschingsabschluss der Kinderfreunde Linz

Am Faschingsdienstag, 13. Februar, feiern die Linzer Kinderfreunde den Höhepunkt der Saison ab 14.30 Uhr im Central.

Autor Christian Diabl Christian Diabl

