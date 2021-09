Zum 80. Geburtstag ein Blick in Wohn-Zukunft

Fast jeder fünfte Linzer wohnt in einer Wohnung der GWG, die Gemeinnützige Wohnungsgenossenschaft der Stadt verwaltet und besitzt fast 20.000 der 118.500 Wohnungen in Linz. Allein diese Zahlen belegen die Größe der GWG, die zum 80. Geburtstag ein Buch (Autoren: Brigitte und Hermann Kepplinger) über ihre Geschichte herausgegeben hat, das nun präsentiert wurde. Derzeit investiert die GWG insgesamt rund 50 Millionen Euro – 25 Millionen Euro in Neubauten, etwa 500 Wohnungen derzeit in Pichling, 25 Millionen Euro fließen in Sanierungen.

Abgesehen davon blickt die GWG in die Zukunft. "Beispielsweise in Auwiesen haben wir Dachflächen von 60.000 Quadratmetern, auf 30.000 könnten wir Photovoltaik-Anlagen installieren und damit die Bewohner versorgen", sagen die Geschäftsführer Wolfgang Pfeil und Nikolaus Stadler. "Das ist relevant für die Klimastrategie der Stadt. Um 2040 klimaneutral zu sein, müssen 50 Prozent des Stroms aus PV-Anlagen kommen. Die GWG spielt dabei eine große Rolle", weiß SP-Stadtchef Klaus Luger um die Bedeutung. Ein Pilotprojekt läuft in der Sintstraße.