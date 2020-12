10.000 kleine Tannenbäumchen setzt Thomas Holzinger vom "Zehetnergut" in Alkoven Jahr für Jahr. Und etwa die Hälfte davon, "rund 4000 bis 5000 Bäume", verkauft er in den Wochen vor Weihnachten als Christbäume in und rund um Linz. Bis allerdings die frisch gepflanzten Setzlinge zu stattlichen Christbäumen mit einer Höhe von zwei bis zweieinhalb Meter werden, dauert es seine Zeit. "Acht bis zehn Jahre" stehen die bei den Käufern so beliebten Nordmanntannen in Zehetners riesigen Christbaumkulturen