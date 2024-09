Zufluchtsort für verzweifelte Jugendliche

Gerhard Eisschill (links hinten) leitet das Team der Krisenstelle Wàki in Linz, die im Frühjahr 1994 erstmals ihre Türen öffnete.

"Ich kann mich nicht mehr konzentrieren, ich habe Angst, nach Hause zu gehen." Ella (Name geändert, Anm.), 14 Jahre alt, vertraute sich ihrer Klassenlehrerin an, woran es liege, dass ihre Leistungen in den Monaten davor massiv abgefallen waren. Ritzen, Alkoholkonsum, Schulverweigerung – aus diesem Teufelskreis fand das Mädchen nicht mehr heraus.