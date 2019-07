Zuerst wird gereinigt, dann restauriert

Die umfassende Reinigung mit dem sogenannten Wirbelstrahlverfahren ist notwendige Voraussetzung für die Restaurierungsarbeiten. Mit einem Gemisch aus Luft, Wasser und Strahlgut erfolgt diese Feinreinigung.

Nach einer Besichtigung mit dem Bundesdenkmalamt wurde am Donnerstag festgestellt, dass zahlreiche „Vierungen“ - darunter versteht man Steinergänzungen einer Fehlstelle in der historischen Substanz – von früheren Restaurierungen ausgetauscht werden müssen.Sie wurden nun genau erfasst. In weiterer Folge werden Muster zur Restaurierung von der Werkstätte Zottmann hergestellt. Die sollen bis Ende Juli vorliegen.

Sowohl der Stadt Linz als auch dem Bundesdenkmalamt ist es wichtig, den Wert des 300-jährigen Wahrzeichens zu erhalten, damit die Säule ihrem Alter entsprechend im „alten“ Glanz erstrahlen kann.