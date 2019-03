Zu wenig Personal im Controlling?

LINZ. Dass die Zahl der Mitarbeiter im Controlling-Bereich der Stadt Linz zwischen 2001 und 2017 von fünf auf zwei Personen gesunken ist, habe dazu beigetragen, dass die Aktenaffäre erst so spät bekannt geworden sei.

Davon sind Felix Eypeltauer (Neos), Ursula Roschger (Grüne) und Martin Hajart (VP) von der selbsternannten Aufklärerallianz rund um die Aktenaffäre überzeugt, nachdem im Kontrollausschuss die frühere Leiterin des städtischen Controllings befragt worden ist. Auch habe es früher detailliertere Controlling-Berichte an die Magistratsführung gegeben, als dies nun der Fall sei. Dies sei so nicht akzeptabel und müsse dringend geändert werden, so die Mitglieder der Aufklärerallianz.

