Zu unsicher: Kürnbergläufe abgesagt

Am Ende war die Zeit dann doch zu kurz und die Unsicherheit, was in ein paar Wochen wirklich möglich sein wird, zu groß, um die TGW Kürnbergläufe in Leonding heuer stattfinden zu lassen. „Wir haben alles probiert, müssen aber nun zur Kenntnis nehmen, dass die Situation zu unsicher ist, um die Läufe am 6. Juni zu starten“, sagt Michael Schmolmüller für den organisierenden Verein „Sportfreunde Linz“ und begründet damit die Absage für heuer.

Schon im Vorjahr musste die Laufveranstaltung aufgrund der Corona-Pandemie aussetzen. Der neue Termin für das nächste Jahr steht übrigens schon fest. Am 12. Juni 2022 wollen die Organisatoren mit neuen Laufstrecken und Bewerben ein Comeback feiern. Ein Schwerpunkt wird dabei auf dem Jedermann-Trail liegen, der über sechs Kilometer führt und praktisch ein „Einsteiger-Lauf“ ins Erlebnis Traillaufen ist.

Wer sich für heuer bereits angemeldet hat, bekommt übrigens sein Geld retour. „Alle bisher Angemeldeten werden von unserem Zeitnehmer kontaktiert und erhalten ihr Geld vollständig zurück“, sagt Schmolmüller. Eine Anmeldung für das kommende Jahr ist jetzt bereits möglich. Informationen dazu und zu den auch im nächsten Jahr geplanten Strecken unter www.kuernberglauf.at