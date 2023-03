Zu Tode gequält? Rätsel um schwerverletzte Hündin in Linz

Zu einem Notfall wurde die Tierrettung in der Nacht auf Montag in die Linzer Innenstadt gerufen. Dort fanden die Mitarbeitenden der Organisation eine Chihuahua-Dame mit Abschürfungen an den Pfoten, ausgerissenen Krallen, Abschnürungen an den Beinen und Verletzungen im Genitalbereich vor. Die Retter konnten die kleine Hündin noch wiederbeleben und soweit stabilisieren, dass sie transportfähig war und an den Nottierarzt übergeben werden konnte, wegen der Schwere der Verletzungen musste sie jedoch eingeschläfert werden.

Den Tierrettern gegenüber gaben die Besitzer der kleinen Hündin an, der Chihuahua sei bei Bekannten in Obhut gewesen und im verletzten Zustand zurückgegeben worden. Der genaue Hergang ist jedoch noch unklar. Die Tierrettung erstattet Anzeige.

