Zu schnell: Drei Verletzte bei Frontalzusammenstoß

Eine 21-jährige Türkin aus Linz fuhr gegen 20 Uhr mit ihrem Auto in Neuhofen/Krems (Bez. Linz-Land) auf der Kremstalstraße Richtung Haid. Am Beifahrersitz saß eine 20-jährige Türkin aus Traun. Zur selben Zeit fuhr ein 36-Jähriger aus Neuhofen mit seinem Auto in der Gegenrichtung.

Im Kurvenbereich auf Höhe Dambach 29 (erlaubte Geschwindigkeit 50 km/h) kam die 21-Jährige auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem Auto des Neuhofeners. Die Polizei geht davon aus, dass das Mädchen viel zu schnell unterwegs war. Beide Autos wurden in die angrenzende Grünfläche geschleudert, wo sie stehen blieben.

Bei dem Zusammenstoß wurde alle drei Beteiligten schwer verletzt. Sie mussten vom Roten Kreuz versorgt werden und wurden anschließend in das Klinikum Wels-Grieskirchen bzw. in das Kepler Uniklinikum Linz eingeliefert. Wegen der schweren Verletzungen der 21-Jährigen konnte vor Ort kein Alkotest durchgeführt werden. Diesbezüglich folgen noch weitere Erhebungen, so die Polizei.

An den beiden Fahrzeugen entstand schwerer Sachschaden.

