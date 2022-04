Zu hoch, zu viel Verkehr: Kritik an Wohnprojekt in Pasching

Sie sind bereits seit längerem Bauland, die sogenannten Salznergründe in Pasching, die nahe der Kürnbergstraße Ausästung und dem Erholungswald Langholzfeld zu finden sind.

Ein Wohnprojekt, das dort umgesetzt werden soll, ruft jetzt Kritiker auf den Plan. Zu hoch, zu überdimensioniert, ein Verkehrschaos sei vorprogrammiert – so der Tenor einer eigens gegründeten Bürgerinitiative. 214 Unterschriften hat sie gegen das Vorhaben bereits gesammelt und an den Paschinger Bürgermeister Markus Hofko (VP) übergeben. Der Wunsch der Anrainer: eine Überarbeitung, sprich Redimensionierung der geplanten Gebäude, und intelligente Verkehrslösungen, wie Initiator Peter Kienesberger sagt.

Vorgesehen ist auf dem Areal ein Projekt mit unterschiedlich hohen Baukörpern. Deren Dimensionen reichen von maximal fünf Geschoßen entlang der Kremstal-Bundesstraße bis zu einer niedrigeren Verbauung hin zum Siedlungsgebiet (Minimum zwei Geschoße). Insgesamt sollen rund 80 Wohnungen entstehen. Hintergrund der abgestuften Variante ist die raumplanerische Überlegung, dass mit der höheren Verbauung an der Kremstal-Bundesstraße (die eine Nebenfahrbahn ist) der von dieser Seite kommende Lärm abgeschottet werden soll.

Zufahrt über Bundesstraße

Die Anrainer fürchten nun ein Verkehrschaos, einerseits mit Blick auf den Durchzugsverkehr im Siedlungsbereich, andererseits mit parkenden (Besucher-)Autos in den Straßenzügen. Weitere Kritikpunkte: das teils zu nahe Heranrücken an die Grundstücksgrenze und die geplante Müllsammelstelle in der Pelikanstraße.

"Wir werden jedes der Anliegen, genauso wie die anderen Stellungnahmen gewissenhaft prüfen", sagt der Paschinger Vizebürgermeister und Vorsitzende des Raumordnungsausschusses Josef Lehner (VP) angesprochen auf die Anliegen der Bürgerinitiative.

Mit Blick auf die befürchteten Verkehrsprobleme hält Lehner fest, dass der Verkehr nicht durch das Siedlungsgebiet, sondern über die Kremstal-Bundesstraße und den jetzigen Zufahrtsweg zu einem Versickerungsbecken geführt werden soll. Darüber hinaus werde überlegt, die an der Pelikanstraße geplanten oberirdischen Besucherparkplätze (die zusätzlich zur Tiefgarage errichtet werden) zu verlegen und ebenfalls über die Nebenfahrbahn zu erschließen.

Den von der Bürgerinitiative eingebrachten Vorschlag einer Beschattungsstudie will der Vizebürgermeister jedenfalls aufgreifen. Ihm ist es wichtig, zu betonen, "dass wir bei dem Projekt nichts überstürzen werden". Bevor im Ausschuss und später im Gemeinderat eine Entscheidung getroffen werde, werde es auch einen nochmaligen Austausch mit den Vertretern der Bürgerinitiative geben. (jp)