Zu den Feiertagen wachsen die Linzer Müllberge

Nach der Bescherung türmen sich in vielen Haushalten nicht nur die Geschenke, sondern auch die Müllberge. So fallen jährlich zu den Feiertagen bis zu 20 Prozent mehr Abfall an.

Was die Wichtigkeit von einer sorgfältigen Mülltrennung einmal mehr unterstreiche, so Vizebürgermeister Bernhard Baier (VP). "Dadurch ist eine Wiederverwertung möglich und es können neue Produkte entstehen. Das spart Ressourcen und schont die Umwelt", sagt Baier. Jeder einzelne könne durch sein Handeln einen wertvollen Beitrag zur urbanen Lebensqualität leisten.

Sinnvoll sei, sich schon im Vorfeld Gedanken über den anfallenden Müll zu machen und beispielsweise auf umweltschonende oder wiederverwendbare Geschenkverpackungen zurückzugreifen. Größerer Mengen an Kartonagen und Styropor können kostenlos in den Linzer Altstoffzentren abgegeben werden. Dort ist auch der "ÖLI"-Behälter erhältlich, mit dem Altspeiseöle und -fette gesammelt werden können.

Wer sich nach den Feiertagen von seinem Adventkranz trennt, sollt zudem darauf achten, dass die Kerzen, Dekoration und Styroporreifen vorab entfernt werden: Denn nur Reisig darf in der Biotonne entsorgt werden, der Rest gehört in den Restmüll.

