Zu breit? Debatten um Busbucht vor Lentos gehen weiter

Erledigt ist die Debatte damit aber noch lange nicht: Nun wird Kritik laut, dass die Bushaltespur mit einer Breite von knapp vier Metern wegen einem fehlerhaften Plan zu breit sei und die Bäume bei einer "sinnvollen Erweiterung" gar nicht gefällt werden hätten müssen.

Alles "richtlinienkonform"

Stimmt nicht, heißt es dazu aus der zuständigen Magistratsabteilung. Die drei Meter tiefe Busbucht und die Fahrspur, die auf der breitesten Stelle eine Tiefe von 3,5 Metern aufweise, würden den Richtlinien entsprechen und seien nicht breiter als gewohnt.

An dem Umbau habe kein Weg vorbeigeführt, die alte Haltestellensituation wäre aus heutiger Sicht nicht mehr genehmigungsfähig gewesen, wird weiter argumentiert. Zuvor sei die Bucht so schmal gewesen, dass manche Busse nur halb einfahren konnten und so Rückstauungen verursacht hätten. Man sei sich bewusst, dass die jetzige Lösung – der Geh- und Radweg muss wegen der neuen Bucht verengt werden – ein Kompromiss sei: Bei anderen geprüften Varianten hätten aber noch mehr Bäume gefällt werden müssen, das habe man vermeiden wollen.