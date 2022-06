Einen neuen Weg will er in Linz gehen, und seine Partei scheint ihm dabei geschlossen zu folgen: Martin Hajart wurde Montagabend beim Stadtparteitag der Linzer ÖVP einstimmig zum neuen Obmann gewählt. 100 Prozent Zustimmung, langer Applaus der rund 250 Delegierten und Gäste, die am Ende klatschend im Lentos Kunstmuseum standen. Das konnte man bei aller perfekten Inszenierung des Parteitags durchaus als ein Zeichen verstehen: als ein Zeichen des Aufbruchs wie auch des Vertrauens der