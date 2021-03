Zivilstreifen sollen Tierquäler ausforschen 

Die Verunsicherung unter Hundebesitzern in der Stadt ist groß, weil praktisch jeden Tag vergiftete Hundeköder auftauchen. „Wir müssen dem Linzer Tierquäler mit allen Mitteln das Handwerk legen“, sagt Stadtrat Michael Raml (FP) und setzt dabei auf verstärkte Präsenz „seines“ Ordnungsdienstes. Mit einer Mischung aus uniformierten und zivilen Kontrollen hofft Raml auf Erfolg. Bei illegalen Bettlern habe diese Maßnahme jedenfalls gewirkt.

Konkret werden ab sofort die Schwerpunktkontrollen rund um die Linzer Hundefreilaufzonen mit Streifen in Zivil verstärkt. In Zusammenarbeit mit der Polizei will man dem oder den Unbekannten auf die Spur kommen. Sollte Mitarbeitern des Ordnungsdienstes etwas Verdächtiges auffallen, werde sofort die Polizei hinzugezogen, bekräftigte Raml, der auch an die Bevölkerung appellierte, gleiches zu tun, wenn es „dringende Verdachtsmomente“ gebe.

