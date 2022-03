Zimmer und Verpflegung für Ukraine-Flüchtlinge

Das Grauen, das die Bilder vom Krieg in der Ukraine auch bei uns täglich aufs Neue erzeugen, macht einen sprachlos. Aber nicht hilflos. So ist die Hilfsbereitschaft für jene, die dem Krieg entkommen konnten, groß, auch unter den Linzer Hoteliers und Gastronomen. Die Hotspots-Wirte beispielsweise haben Sachspenden wie Windeln oder Gulaschsuppen-Dosen gesammelt, der Landl-Verein bringt die Waren zur Grenze und übergibt sie dort an Hilfsorganisationen.

Und einige Linzer Hotels stellen Zimmer für Flüchtlinge aus der Ukraine zur Verfügung. So sind derzeit drei Familien mit Kindern im Schwarzen Bären untergebracht. "Insgesamt haben wir schon 40 Nächte für Familien zur Verfügung gestellt", sagt Chef Michael Nell, der weiß, "dass diese Woche noch weitere Flüchtlinge ankommen werden".

Auch Direktorin Monika Tonner-Fichtl vom Hotel Kolping hat ihr Herz und ihre Zimmer für Flüchtlinge geöffnet: Derzeit sind zwei Frauen und drei Kinder im Hotel untergebracht, im Kolping-Wohnheim sind in fünf Zimmern Flüchtlinge untergekommen. Und das Courtyard by Marriott von Direktor Thomas Eder nimmt am Programm "Hospitalitysupport" teil, bei dem Flüchtlinge im Hotel unterkommen und auch verpflegt werden.

Die Gastronomen der Linzer Alt- und Innenstadt sammeln am kommenden Sonntag mit einer Streetfood-Aktion (12 bis 17 Uhr) Geld, der gesamte Erlös kommt den Menschen in der Ukraine zugute.